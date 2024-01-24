Порядка 9 тыс. казахстанцев переселились за год с юга на север страны

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как сообщили в Минтруда, переселенцы отмечают положительные изменения в их жизни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 8 903 человека, в том числе 6 492 переселенца и 2337 кандасов. Всем переселившимся оказали меры господдержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

 

Как уточнили в министерстве, в рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

- выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 4 158 человек, 3 079 из них трудоустроены на постоянную работу, 164 человека заняты предпринимательской деятельностью, 35 человек получили гранты для открытия бизнеса.

Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни, добавили в министерстве.

#Минтруда #юг #Нацпроект #переселенцы #север

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