Общество
Поставляли старые двигатели вместо новых: более миллиарда тенге похитили на заводе в Семее

Территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области выявил хищение более 1 млрд тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

"Хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов", - проинформировали в пресс-службе.

Следствие установило, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К.Р. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей, выпущенных еще в 1985-2012 годах, отметили в агентстве.

Приговором суда города Семей К.Сулейменов признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

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