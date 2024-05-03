Пострадавшим от паводков дали отсрочку по оплате комуслуг

Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК сообщил о принятых мерах по коммунальным платежам для потребителей пострадавших от паводков регионов, сообщает Kazpravda.kz.

"В ряде регионов страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба. Пострадавшим казахстанцам оказывается всесторонняя помощь. Правительство приняло решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей. Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - проинформировали в КРЕМе.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами и адресоваться коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей, разъяснили в комитете.

При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50-43-27;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:8 (7132) 55-73-60;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122)21-10-42;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25-13-25;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:8 (7212) 41-52-96;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53-52-40;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32-12-04;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53-42-56;

- Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76-03-91.