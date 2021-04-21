Потепление в Нур-Султане ожидается с 23 апреля

Общество
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К концу текущей недели, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", в столице ожидается потепление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, сегодня, 21 апреля, в Нур-Султане прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 7-9 мороза, днем 8-10 тепла. Днем позже ожидается переменная облачность, осадков также не будет.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.

Прогноз погоды в столице на 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем потеплеет до 13 градусов выше нуля.

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