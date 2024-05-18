Потребители смогут подавать коллективные иски против монополий

– В Казахстане весьма значительно участие государства в экономике – более 60%. Очень большой показатель. Сложно развивать конкуренцию без достаточного присутствия частного капитала во всех секторах экономики. Поэтому меры, о которых говорится в указе, это целое поле для работы, и эти меры вселяют оптимизм, – отметил на брифинге председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

В указе ставится задача по дальнейшей передаче государственных и квазигосударственных активов в конкурентную среду. В Казахстане это уже третья волна приватизации после не совсем удачных попыток в начале 1990-х и в 2000-х годах.

Главное, отметил спикер, это создание до 1 июня Национального офиса приватизации.

– Будет разработана методология приватизации, принят исчерпывающий список, который зафиксирует Высший совет по реформам. Это простимулирует все госорганы неукоснительно его соблюдать и контролировать, – заявил Марат Омаров, отметив максимальную прозрачность процесса, которую будут гарантировать привлеченные представители общественности, независимые эксперты, депутаты.

В указе прописана субсидиарная роль государства. Цель – максимально уменьшить риски появления новых частных монополий. Это будет сделано путем дробления активов на менее крупные лоты, чтобы они не оказались в одних руках. Большой блок связан с реформой ФНБ «Самрук-Казына».

Предлагает АЗРК проработать и механизм возмещения ущерба пот­ребителям.

– Есть понятие «коллективные иски», это лучшая мировая прак­тика, когда неограниченный круг потребителей может подавать в суд по антимонопольным делам на крупные монополии в части возмещения ущерба. К нам обращаются СМИ и эксперты по завершенным расследованиям против «Эйр Астаны», «Яндекса» и других компаний, штрафы которыми уплачены в рес­публиканский бюджет. Но потребители интересуются: почему ущерб не возвращают непосредственно им? К сожалению, в этом плане они сегодня не защищены, есть правовые пробелы, и мы предлагаем их проработать и устранить в рамках данного указа совместно с Правительством. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим, как этот механизм будет работать на практике, – сообщил Марат Омаров.

Немаловажно, что контроль над исполнением всех этих инициатив будет осуществляться Комиссией по демонополизации экономики при Премьер-министре, заседающей ежеквартально.