Свежий выпуск Повысить уровень доверия граждан 17 октября 2022 г. 0:00 Асель Муканова В Астане прошел III Республиканский мажилис общественных советов. В Послании Глава государства поручил обратить самое пристальное внимание на вопросы переформатирования деятельности общественных советов (ОС). В чем именно будет заключаться эта перезагрузка, нацеленная на повышение эффективности их работы, обсудили делегаты со всех регионов республики. В заседании приняли участие более 200 членов общественных советов, депутаты маслихатов, эксперты, представители государственных органов и международных организаций. Также шла прямая трансляция в социальных сетях. Целью обсуждения стало обобщение опыта реализации успешных практик и выработка рекомендаций и предложений, направленных на дальнейшее институциональное развитие ОС. Пленарную сессию модерировал председатель Общественного совета в сфере информации и общественного развития, депутат Мажилиса Дархан Мынбай. Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали рассказал о проводимой работе по развитию этого важного института. В прошлом году в Закон «Об общественных советах» были внесены изменения и дополнения, в результате чего расширились их полномочия, пересмотрен процесс их создания, определен уполномоченный орган, а также ОС появились в квазигосударственных субъектах. Сейчас в республике насчитывается 256 ОС, членами которых являются 4 000 человек. Причем в этом году их состав обновился до 90%. Проведено около тысячи заседаний. Благодаря ОС, отметил министр, решаются многие вопросы, защищаются права граждан, повышается доверие людей. Заместитель руководителя отдела внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов считает, что нужно совершенствовать подходы, некоторые из них устарели, непригодны и даже вредны. – Общество обновилось, появились новые цели и задачи, и мы должны им соответствовать. Общественные советы служат мостом между обществом и государством. Но знают ли жители о них? Соцопросы показывают, что 63% респондентов впервые слышат о таком институте, – отметил он. – Я сам был членом Общественного совета Карагандинской области, знаю, что вы решаете много житейских проблем. Нужно показывать эту работу, усиливать информационное сопровождение. В ходе сессии прозвучала оценка деятельности общественных советов со стороны международных экспертов. Так, заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов подчеркнул, что государство стремится прислушиваться к своим гражданам, в том числе через такие платформы, как ОС, и потому нуждается в сильном гражданском обществе в качестве партнера для дальнейшего развития демократии. Член Общественного совета в сфере информации и общественного развития, один из авторов принятого в 2015 году Закона «Об общественных советах» Бейбит Мамраев назвал этот нормативно-правовой акт ,без преувеличения, прорывным. Повысилась прозрачность принимаемых государством решений, появилась возможность донести проблемы конкретных граждан до ответственных лиц, принимающих решения. – Деятельность общественных советов всегда в фокусе внимания общества и государства. Интересуют конкретные результаты, которые формируют уровень доверия граждан как к советам, так и к госорганам. Важно, чтобы в их составе были люди, хорошо знающие проблемы отраслей и регионов, с повышенным чувством ответственности и безупречной репутацией, – сказал Бейбит Мамраев. – Задача общественных советов – обобщить, выявить наиболее острые вопросы, волнующие людей, обсудить пути их реализации, при этом не допуская поспешных решений, вызывающих неприятие общества, волнений в социальных сетях. Такая информация, как круги по воде, зачастую в искаженном виде расходится, будоражит граждан. Изменений требует также сам формат совместной работы госорганов и общественных советов. Одним из показателей эффективности работы ОС являются выработанные рекомендации, которые нашли практическое воплощение, считает председатель ОС города Алматы, депутат городского маслихата Алтынай Кобеева. В связи с этим она предложила вынести на обсуждение возможность законотворческих инициатив ОС наряду с рекомендациями. Можно начать хотя бы с «узких» вопросов – социальных, по развитию регионов. Это позволит повысить требования к качественному составу ОС, а также повлияет на эффективность советов в целом. На панельных дискуссиях обсуждались вопросы формирования системы оценки деятельности и общественного контроля ОС, а также тенденции развития этого института. Участники рассмотрели практические аспекты проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и общественного мониторинга. Один из семинаров был посвящен тому, как вовлекать граждан в обсуждение и принятие решений через участие в общественных слушаниях. По итогам мажилиса выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности института общественных советов.