Повысить уровень доверия граждан

В Астане прошел III Республиканский мажилис общественных советов.

В Послании Глава государства поручил обратить самое пристальное внимание на вопросы переформатирования деятельности общественных советов (ОС). В чем именно будет заключаться эта перезагрузка, нацеленная на повышение эффективности их работы, обсудили делегаты со всех регионов республики.

В заседании приняли участие более 200 членов общественных советов, депутаты маслихатов, эксперты, представители государственных органов и международных организаций. Также шла прямая трансляция в социальных сетях. Целью обсуждения стало обобщение опыта реализации успешных практик и выработка рекомендаций и предложений, направленных на дальнейшее институциональное развитие ОС.

Пленарную сессию модерировал председатель Общественного совета в сфере информации и общественного развития, депутат Мажилиса Дархан Мынбай.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали рассказал о проводимой работе по развитию этого важного института. В прошлом году в Закон «Об общественных советах» были внесены изменения и дополнения, в результате чего расширились их полномочия, пересмотрен процесс их создания, определен уполномоченный орган, а также ОС появились в квазигосударственных субъектах.

Сейчас в республике насчитывается 256 ОС, членами которых являются 4 000 человек. Причем в этом году их состав обновился до 90%. Проведено около тысячи заседаний. Благодаря ОС, отметил министр, решаются многие вопросы, защищаются права граж­дан, повышается доверие людей.

Заместитель руководителя отдела внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов считает, что нужно совершенствовать подходы, некоторые из них устарели, непригодны и даже вредны.

– Общество обновилось, появились новые цели и задачи, и мы должны им соответствовать. Общественные советы служат мостом между обществом и государством. Но знают ли жители о них? Соцопросы показывают, что 63% респондентов впервые слышат о таком институте, – отметил он. – Я сам был членом Общественного совета Карагандинской области, знаю, что вы решаете много житейских проблем. Нужно показывать эту работу, усиливать информационное сопровождение.

В ходе сессии прозвучала оценка деятельности общественных советов со стороны международных экспертов. Так, замес­титель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов подчеркнул, что государство стремится прислушиваться к своим гражданам, в том числе через такие платформы, как ОС, и потому нуждается в сильном гражданском обществе в качестве партнера для дальнейшего развития демократии.

Член Общественного совета в сфере информации и общественного развития, один из авторов принятого в 2015 году Закона «Об общественных советах» Бейбит Мамраев назвал этот нормативно-правовой акт ,без преувеличения, прорывным. Повысилась прозрачность принимаемых государством решений, появилась возможность донести проблемы конкретных граждан до ответственных лиц, принимающих решения.

– Деятельность общественных советов всегда в фокусе внимания общества и государства. Интересуют конкретные результаты, которые формируют уровень доверия граждан как к советам, так и к госорганам. Важно, чтобы в их составе были люди, хорошо знающие проблемы отраслей и регионов, с повышенным чувством ответственности и безупречной репутацией, – сказал Бейбит Мамраев. – Задача общественных советов – обобщить, выявить наиболее острые вопросы, волнующие людей, обсудить пути их реализации, при этом не допуская поспешных решений, вызывающих неприятие общества, волнений в социальных сетях. Такая информация, как круги по воде, зачастую в искаженном виде расходится, будоражит граждан. Изменений требует также сам формат совместной работы госорганов и общественных советов.

Одним из показателей эффективности работы ОС являются выработанные рекомендации, которые нашли практическое воплощение, считает председатель ОС города Алматы, депутат городского маслихата Алтынай Кобеева. В связи с этим она предложила вынести на обсуждение возможность законотворческих инициатив ОС наряду с рекомендациями. Можно начать хотя бы с «узких» вопросов – социальных, по развитию регионов. Это позволит повысить требования к качественному составу ОС, а также повлияет на эффективность советов в целом.

На панельных дискуссиях обсуж­дались вопросы формирования системы оценки деятельности и общественного контроля ОС, а также тенденции развития этого института. Участники рассмотрели практические аспекты проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов и общественного мониторинга. Один из семинаров был посвящен тому, как вовлекать граждан в обсуждение и принятие решений через участие в общественных слушаниях. По итогам мажилиса выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности института общественных советов.