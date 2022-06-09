Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау

В мессенджерах и социальных появилось видео последнего прыжка утонувшего парня из Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Три парня снимали видео для TikTok на море в Актау напротив микрорайона Самал-2. Для одного из них купание оказалось смертельным: прыгали с пирса, погибший не смог выбраться и утонул.

Тело молодого человека 2004 года рождения водолазы обнаружили на глубине 6 метров.