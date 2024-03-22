Поздравляют казахстанцы

Динара Нуралиева, директор средней школы № 34 села Жалпактобе Жамбылского района, активистка дунганского этнокультурного центра «Вынхуа»

Вот и настал чудесный день весеннего равноденствия! Искренне поздравляю всех соотечественников с праздником Наурыз, с Новым годом! Горжусь тем, что моя Родина – великая священная казахская земля. Наша республика за годы независимости стала страной политической стабильности, где живут люди разных национальностей, которые имеют возможность плодотворно учиться, работать, расти и развиваться творчески.

В этот день от всей души желаю всем жителям страны крепкого здоровья! Пусть весна радует своим теплом и Наурыз подарит каждому надежду на лучшее, веру в успешную реализацию намеченных планов. Пусть этот прекрасный весенний праздник укрепит узы дружбы, взаимного уважения и понимания! Пусть каждый день пробуждающейся весны, каждый солнечный луч принесут в ваш дом счастье и благополучие!

Галина Щербакова, руководитель общественно-культурного центра «Славяне» Кызылординской области, член АНК

– В нынешнем году дни празднования Наурыз мейрамы совпали со старинным восточнославянским праздником проводов зимы Масленицей. Практически сошлись и сроки священного месяца Рамазан и Великого пос­та перед Светлым праздником Пасхи. Символично, что Масленица и Наурыз символизируют не только равноденствие, но и предстают вестниками обновления жизни в природе.

Традиционно в Казахстане представители всех этносов единой дружной семьей под одним высоким шаныраком отмечают национальные праздники. В Нау­рыз провожаем зиму, ходим в гости, угощаем, радуемся, поем, танцуем, устраиваем состязания и дарим подарки с пожеланиями наступления чудесной весны и благоприятного года.

Поздравляя казахстанцев со светлым весенним праздником, желаю всем мира и благополучия. Пусть Наурыз принесет в каждый дом много тепла, радости, добра, достатка и успехов! Пусть наш казахстанский народ живет счастливо в единстве и согласии!

Алма Шукыжанова, Қазақстанның еңбек ері, учитель математики школы-лицея № 7:

– Сердечно поздравляю всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз мейрамы, олицетворяющим пробуждение природы, ее обновление и расцвет. В эти дни в старину прек­ращались межродовые распри, кровавые войны, споры, прощались взаимные обиды, сглаживались разногласия. Сегодня Наурыз благодаря мудрой и взвешенной государственной политике объединяет всех проживающих в Казахстане, независимо от национальности и вероисповедания, укрепляет дружбу между людьми. Это один из самых ярких и любимых праздников. Наурыз приносит в каждый дом новые надежды, радость жизни. Желаю каждому казахстанцу, чтобы душа парила, как птицы в поднебесье, чтобы улыбки озаряли лица людей, как солнце озаряет небосвод. Мира, тепла и благополучия нашему общему дому – Респуб­лике Казахстан!

Евгений Больгерт, депутат Сената Парламента РК, председатель попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение»:

– Мне было лет восемь-девять, уже не Целиноград, а Акмола, вокруг полно снега, морозно, но солнце уже греет совсем по-весеннему. Помню, нас с ребятами везут на автобусе в пригород, кажется, в район силикатного завода. На соревнования по борьбе по случаю праздника Наурыз.

Боролись мы по правилам қазақ күресі. Этот вид борьбы мне всегда нравился – силовой, техничный и честный. Боролись на площади под шум и крики взрослых болельщиков. Продрогнувших, уставших, но довольных с грамотами и медалями нас завели в юрту...

До сих пор помню вкус тех горячих пышных баурсаков и свежего кумыса! Это один из вкусов детства, тот, который остается с тобой на всю жизнь.

С возрастом все больше задумываешься о том, как устроен мир вокруг, размышляешь над законами природы. Ведь не случайно когда-то давно мудрые подметили весеннее равноденствие и считали именно этот день настоящим приходом весны и наступлением нового года.

Наурыз мейрамы отмечается во многих странах, а в Казахстане этот замечательный праздник получил новое дыхание. Теперь Наурыз мейрамы отмечается десять дней, каждый из которых наполнен своим особым смыслом.

Это время символизирует оживление природы, теплоту, дружбу, семейные ценности, новые надежды. Время, когда ждут, принимают и угощают гостей вкусными блюдами национальной кухни. А еще желают всем мира и благополучия. Наурыз мейрамы құтты болсын!