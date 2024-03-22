Поздравляют казахстанцы

Общество
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Поздравления с праздником Наурыз

Толеген Мухамеджанов, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана:

– Мы в преддверии самого ожидаемого события года – дня весеннего равноденствия, праздника Наурыз. Вместе с природой в наш дом входят замечательные традиции и обычаи, которые столетиями формировались, отражая лучшие качества народа – доброту и сострадание, гостеприимство и открытость, щедрость и терпимость, любовь и преданность своей земле и своему народу, стремление жить в мире и согласии как с соседями, так и со всем окружающим миром.

Вместе с обновлением природы, с первыми подснежниками мы ждем обновлений в своем доме, в кругу своей семьи, друзей, в стране, потому что сама природа дает надежду и веру в то, что все сбудется, и обязательно придет в каждый дом Кыдыр Ата и принесет ожидаемое.

Пусть Наурыз, наш Новый год, исполнит все наши мечты и желания, пусть счастье будет настоящим, здоровье – отменным, благополучие и благосостоя­ние – достаточными, и главное – мир и согласие будут в нашем общем доме – Казахстане.

 

Майя Бекбаева, журналист, продюсер, телеведущая:

– Друзья, хочу всех вас поздравить с древним и очень самобытным праздником наших предков – Наурыз! Это праздник победы добра над злом, света над тьмой и жизни над смертью. Это действительно праздник со слезами на глазах, потому что в древние времена не всем удавалось пережить очередную зиму.

Бураны и морозы в степи смертоносны и очень опасны. Бывало, что от холода и голода погибали не только отдельные люди или семьи, а целые аулы. Поэтому с приходом весны и тепла, когда зима отступала, люди с тревогой и надеждой объезжали ближайших родственников и радовались, когда могли увидеть близких людей живыми и здоровыми.

Наурыз мейрамы – это не на­думанный праздник, он продиктован самой жизнью и пропитан настоящими человеческими эмоциями, переживаниями и радостью. Поэтому с радостью встречайте своих близких, зовите их в гости, идите в гости сами, цените каждый миг этой жизни, каждого человека, что есть с вами рядом. Прощайте обиды, забывайте невзгоды – вес­на пришла! А значит, все будет хорошо, и жизнь снова будет радовать нас всех. Наурыз мейрамы құтты болсын!

#Наурыз #праздник #поздравление

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