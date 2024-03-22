Поздравляют казахстанцы

Толеген Мухамеджанов, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана:

– Мы в преддверии самого ожидаемого события года – дня весеннего равноденствия, праздника Наурыз. Вместе с природой в наш дом входят замечательные традиции и обычаи, которые столетиями формировались, отражая лучшие качества народа – доброту и сострадание, гостеприимство и открытость, щедрость и терпимость, любовь и преданность своей земле и своему народу, стремление жить в мире и согласии как с соседями, так и со всем окружающим миром.

Вместе с обновлением природы, с первыми подснежниками мы ждем обновлений в своем доме, в кругу своей семьи, друзей, в стране, потому что сама природа дает надежду и веру в то, что все сбудется, и обязательно придет в каждый дом Кыдыр Ата и принесет ожидаемое.

Пусть Наурыз, наш Новый год, исполнит все наши мечты и желания, пусть счастье будет настоящим, здоровье – отменным, благополучие и благосостоя­ние – достаточными, и главное – мир и согласие будут в нашем общем доме – Казахстане.