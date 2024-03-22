Поздравляют казахстанцы Общество 22 марта 2024 г. 10:00 7 Поздравления с праздником Наурыз Толеген Мухамеджанов, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана: – Мы в преддверии самого ожидаемого события года – дня весеннего равноденствия, праздника Наурыз. Вместе с природой в наш дом входят замечательные традиции и обычаи, которые столетиями формировались, отражая лучшие качества народа – доброту и сострадание, гостеприимство и открытость, щедрость и терпимость, любовь и преданность своей земле и своему народу, стремление жить в мире и согласии как с соседями, так и со всем окружающим миром. Вместе с обновлением природы, с первыми подснежниками мы ждем обновлений в своем доме, в кругу своей семьи, друзей, в стране, потому что сама природа дает надежду и веру в то, что все сбудется, и обязательно придет в каждый дом Кыдыр Ата и принесет ожидаемое. Пусть Наурыз, наш Новый год, исполнит все наши мечты и желания, пусть счастье будет настоящим, здоровье – отменным, благополучие и благосостояние – достаточными, и главное – мир и согласие будут в нашем общем доме – Казахстане. Майя Бекбаева, журналист, продюсер, телеведущая: – Друзья, хочу всех вас поздравить с древним и очень самобытным праздником наших предков – Наурыз! Это праздник победы добра над злом, света над тьмой и жизни над смертью. Это действительно праздник со слезами на глазах, потому что в древние времена не всем удавалось пережить очередную зиму. Бураны и морозы в степи смертоносны и очень опасны. Бывало, что от холода и голода погибали не только отдельные люди или семьи, а целые аулы. Поэтому с приходом весны и тепла, когда зима отступала, люди с тревогой и надеждой объезжали ближайших родственников и радовались, когда могли увидеть близких людей живыми и здоровыми. Наурыз мейрамы – это не надуманный праздник, он продиктован самой жизнью и пропитан настоящими человеческими эмоциями, переживаниями и радостью. Поэтому с радостью встречайте своих близких, зовите их в гости, идите в гости сами, цените каждый миг этой жизни, каждого человека, что есть с вами рядом. Прощайте обиды, забывайте невзгоды – весна пришла! А значит, все будет хорошо, и жизнь снова будет радовать нас всех. Наурыз мейрамы құтты болсын! #Наурыз #праздник #поздравление