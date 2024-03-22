Поздравляют казахстанцы

Пользуясь случаем, поздравляю всех казахстанцев с Великим праздником Великой степи! Пусть ваш дастархан будет богатым круглый год. Пусть Наурыз принесет достаток в ваши дома. Желаю благополучия, мира и согласия! Пусть процветает наш родной дом – Казахстан! Ақ мол болсын! Ұлыс оң болсын!

– Из года в год Наурыз мейрамы, приобретая все новые очертания, все более становится народным праздником. Сегодня казахстанцы придают особое значение Наурызу и называют его Ұлыстын ұлы күні, что означает Великий день народа. Установил юрту, испек баурсаки, накрыл дастархан – это традицион­ный антураж праздника. Но Наурыз мейрамы в первую очередь призван объединять наше многонациональное казахстанское общество. Мы, казахстанцы, рука об руку, с новыми мечтами и планами вступаем в новый год. Все друг друга прощают. Все обиды забыты. Кругом теплые пожелания, сюрпризы, подарки. Оказание помощи и благотворительные акции приветствуются в эти дни. Считаю, что единство, братство и солидарность – вот главные ценности этого прекрас­ного праздника.

– В нынешнем году один из главных праздников независимой страны мы отмечаем в новом формате «Наурызнама». Наурыз мейрамы, в котором укоренены национальные традиции и обычаи, празднуем на протяжении десяти дней, каждый из которых посвящен определенной теме и ценности, отражающей богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. И это очень радует. Новый формат древнего Наурыза актуален, потому что в повседневном календаре казах­станцев появился по-настоящему народный праздник. Традиций и обрядов, связанных с Наурызом, немало. Очень важно, чтобы они не забывались и передавались из поколения в поколение. Ведь не зря Наурыз называли Ұлыстың ұлы күні. Этот праздник – призыв к солидарности и единству, символ национальной идентичности, преемственности духовных ценностей.

Исмаилжан Иминов, член Союза писателей РК:

– Поселок Каргалы Жамбылского района Алматинской области внес свой вклад в возрождение Наурыз мейрамы в Казахстане. Никогда не забуду первый праздник на республиканском уровне, который мы встречали в апреле 1988 года. Он проходил у подножия гор, где сейчас находится микрорайон «Наурыз». Я, в ту пору молодой учитель, был одним из его ведущих и участником театра­лизованного представления.

Прошло еще несколько лет – и возрожденный праздник стал одним из самых любимых в много­национальном Казахстане. В начале нулевых мы, жители поселка, решили, что в торжествах должны принимать участие все диаспоры, проживающие у нас. Тогда в Каргалы было четыре средние школы: за каждой из них закрепили отдельный этно­культурный центр. Коллектив Каргалинской СШ № 1, где я был директором, совместно с уйгурским этнокультурным центром поселка с энтузиазмом принял участие в организации праздника.

Уйгуры издревле называют его Норуз байрами.

В праздничные дни молодые люди в Кашгаре, Турфане или Хотане, где уже устанавливалась теплая погода, обливали друг друга холодной водой и просили Всевышнего, чтобы животворящая влага была у дехкан в изобилии в наступающем году. Все в этот день надевали новую яркую одежду, люди пели и танцевали, поэты читали дастаны (поэмы), аксакалы рассказывали предания и легенды, юноши и девушки перепрыгивали через полноводные арыки и просили Всевышнего, чтобы его буйные воды простили и унесли их прошлогодние грехи. Незамужние девушки шли к берегам рек и озер и просили, чтобы в новом году они встретили своих суженых.

В честь долгожданного Норуз байрами главы общин приносили в жертву откормленного ягненка, а за праздничным столом, который часто накрывают несколько семей, собирались соседи, родственники и друзья. Обычно праздник проходил на лоне природы – у берегов рек или подножия гор. Известно, что уйгурская кухня одна из самых вкусных и самобытных в Азии. Центральным блюдом на Норуз байрами считается сумаляк – ритуальная еда, приготовленная из пророщенных и перемолотых зерен пшеницы, обжаренных на растительном масле с добавлением муки. Огонь под казаном с праздничными блюдами доверяли разжечь самой гостеприимной, красивой, веселой и многодетной молодой хозяйке, в чьем доме царили достаток и семейная идиллия. Счастливая красавица, чтобы ее не сглазили, бросала горсть соли в хрустящий огонь. Считалось, что сумаляк, который обычно подавался охлажденным, придает человеку духовные и физические силы.

На праздничном столе можно также встретить манты, лагман, плов, гош нан, но гости обязательно должны были попробовать блюда из только что взошедших трав. Это зеленые пельмени из клевера в Илийском крае или мяты в Кашгарии, а на берегах озера Лобнор готовили блюда из тростника. Сам я с детства люблю поря – лепешки, приготовленные из свежего горного или дикого джусая. Моя мама Ризванам Махмуткызы хранила многие уйгурские традиции и передала их дочерям и снохам. Друзья-казахи, с которыми я вырос, с удовольствием угощаясь зелеными пельменями в нашем доме, шутят, что, если пришел Наурыз и взошла весенняя трава, то уйгуры не умрут от голода.

Норуз мубарәк болсун, дорогие казахстанцы!