Поздравляют казахстанцы

Игорь Рогов, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК:

– Уважаемые читатели любимой газеты «Казахстанская правда»! Весна в этом году явно идет с задержкой, но тем c большей надеждой ждем наступления одного из лучших в году праздников – Наурыза. Он символизирует пробуждение природы и начало новой жизни. Не случайно издревле Наурыз считался началом нового года.

Вспоминается мне, как праздновали Наурыз на стадионе в Алматы в начале девяностых годов. Страна только объявила о своем суверенитете. В то время я работал в Администрации Президента РК, которая тогда называлась Аппаратом Президента. Помню, сияло яркое солнце, зеленела трава. Когда пришел на стадион, голова кружилась от размаха праздника. Играла музыка, поставлены юрты, нарядные мужчины в чапанах, женщины в камзолах. Щедро подавались плов, бешбармак и другие национальные блюда. Затем были шумные спортивные состязания: выступали борцы, поднимали гири, перетягивали канат. Этот праздник произвел на меня потрясающее впечатление.

Хотя тогда Наурыз отмечали всего один день – 22 марта, такого ощущения праздника я не испытывал никогда. Видимо, все это было настолько новое и захватывающее. Было ощущение единства всех алматинцев, всего народа. Не было ни одного человека, который бы не радовался, не понимал суть и значимость праздника весны. А потом Наурыз стал законодательно утвержденным, было увеличено количество дней празднования. Считаю, правильное решение, потому что это особый праздник народов, населяющих евразийское пространство.

Все мы по природе оптимисты, хотим лучшего, красивого, прекрасного. Наша страна переживает очередной этап своего обновления. Желаю всем казахстанцам здоровья, счастья, новых достижений, а вашей газете – успехов в решении всех задач, которые вы поставили перед собой. С праздником Наурыз!

Ваха Гадаев, профессор кафедры философии, политологии и социологии Чеченского государственного педагогического университета:

– Дорогие земляки, родные наши соотечественники, казахи!

От имени всех нас, оставшихся в живых депортированных чеченцев, ингушей и их потомков выражаю глубокую благодарность, наше вайнахское «Баркалла» всем вам, дорогим нашим братьям-казахам, за ваши гуманные усилия по сохранению доброй памяти о депортированных в Казахстан народах!

Все мы знаем, что в результате депортации за короткий отрезок времени в Казахстане оказалось огромное количество людей, переселенных из разных географических, природно-климатических районов СССР, принадлежащих разным нациям, народам и этносам. В процессе совместной жизни и общения спецпереселенцы знакомились с традициями, обычаями, религиозными верованиями, духовно-нравственными ценностями своих соседей, перенимали их друг у друга, создавая благотворные предпосылки для дальнейшего развития толерантной культуры и интернациональных отношений. И в радости, и в горе, независимо от национальной принадлежнос­ти, люди были рядом, все проис­ходящее переносили вместе.

В день весеннего равноденствия и праздника Наурыз наше уже малочисленное поколение как священную молитву произносит от глубины сердца: «Счастливого долголетия вам, дорогие наши братья-казахи! Будь же ты вовек благословенной, Великая Казахская земля, на которой нашли братский приют и спасение чеченский и ингушский народы! Наурыз құтты болсын!»

Татьяна Миронюк, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»:

– Дорогие волонтеры Казахстана, поздравляем вас с праздником Наурыз! Этот день, символизирующий начало нового года, наполнен радостью и надеждой. Именно вы, наши волонтеры, делаете его еще более особенным и значимым.

Вы – непревзойденные герои, олицетворение самоотверженности и заботы о других. Ваши усилия, энергия и доброта делают мир лучше. Вы – те, кто готов помочь, поддержать и внести вклад в счастье и благополучие людей.

С вашей помощью многочис­ленные добрые дела и проекты становятся реальностью. Вы помогаете нуждающимся, заботитесь о животных, участвуете в экологических инициативах, развиваете образование. Ваша активная позиция и ответственность оставляют след в истории нашей страны.

Пусть Наурыз принесет вам неиссякаемую энергию, удачу, успех во всех начинаниях. Пусть каждый ваш шаг будет наполнен смыслом и радостью. А дома всегда ждет надежный тыл. Благополучия и здоровья вам и вашим близким.