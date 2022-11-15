Практическая реализация конституционной реформы

Казахстан приступил к практической реализации конституционной реформы, которая ознаменовала собой начало новой эпохи в истории страны.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев в начале ноября подписал важнейшие законы, принятые по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Мы приступили к практи­ческой реализации конституционной реформы, которая озна­меновала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить полити­ческие преоб­разования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана. ­А базой социальной справедли­вости являются именно адекватные требованиям времени законы.

Уже в ближайшее время обновятся все основные политические институты: Президента, Парламен­та и Правительства. Наряду с президентскими выборами пройдут выборы в Мажилис и маслихаты в 2023 году. Все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо было законодательно закрепить уже в этом году. Что и было сделано.

В принятых Парламентом законах, подписанных Президентом, регламентирован переход Казах­стана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

Политические реформы приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл.

Выборный процесс и поведение избирателей в нашей стране уже претерпели серьезные изменения. К примеру, одним из основных признаков культуры электората считается его активность. Зависит она в первую очередь от того, какие это выборы – первого или второго порядка. К так называемому первому порядку относятся президентские и парламентские выборы. Ко второму – формирование менее значимых государственных учреждений. Естественно, в первом случае голосование проходит экс­прессивно и отражает устойчивые предпочтения избирателей. Давайте сравним, к примеру, парламентские выборы в Казахстане 1998 года и президентские 1999-го. Тогда в выборах главы государства приняли участие 86,28% избирателей, а на парламентских выборах проголосовали всего 62%. Таким образом, народ сам определил приоритетную важность президентских выборов.

Сегодня фундаментальный принцип таков: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. В этом ключе ставятся задачи развития многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе.

Поэтапная политическая модернизация – одна из главных задач стратегического курса нашего государства. За последние два года в этой сфере удалось осуществить целый ряд серьезных преобразований. Они укрепляют вектор на устойчивое демократическое развитие, качественно меняют политическую систему, способствуют более широкому вовлечению граж­дан в управление государством.

В свое время казахстанский политолог Мейржан Машан прог­нозировал, что развитие партий в Казахстане будет происходить в рамках постепенного перехода от доминирования национал-пат­риотической парадигмы к государственно-политической и затем – к социально-­экономической. То есть это то, что мы сейчас называем парадигмой конкурентоспособности. Соответственно, приход более рациональной, прагматичной рыночной эпохи способствовал постепенной оптимизации партийного поля, выходу его на более современный уровень и тип структурирования. Теперь естественным образом встает вопрос, в каком направлении партийно-политическое развитие Казахстана пойдет дальше? Для этого необходимо привлечение экспертных оценок для конструи­рования партийного процесса. В целом по вопросу политических реформ экспертные оценки необходимы и важны. Представители научно-эксперт­ного сообщества принимали самое активное участие в законотворческой работе. Мы видели известных казахстан­ских экспертов – политологов, социологов в числе участников церемонии публичного подписания Президентом законов. Предложенная Главой государства формула политической системы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» является основой стабильности государства. Это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами, воплощая в жизнь концепцию «слышащего государства», оперативно и эффективно реагирую­щего на все конструктивные запросы граждан.

Только путем постоянного диа­лога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст со­временной геополитики. Диалог власти и институтов гражданского общества четко вписывается в казахстанскую модель реформ. Конституционная реформа благодаря принятым законам сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. Центральным звеном подготовки решений представляется дискурс – свободная дискуссия всех заинтересованных лиц, осуществляемая в условиях широкого, активного, децентрализованного участия и отвечающая требованиям рацио­нальности. Сквозь призму такой стратегии любые политические изменения должны проводиться, только пройдя фильтр общественного диалога и апробации.