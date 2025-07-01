На заседании Правительства рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по доведению показателя доступности к качественной питьевой воде до 100%. По итогам заслушивания докладов Премьер-министр дал ряд поручений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из самых социально важных задач. Глава государства держит этот вопрос на личном контроле. Необходимые средства в республиканском бюджете предусмотрены.



Кроме того, в рамках поручения Президента по возврату в страну незаконно выведенных активов дополнительно из Специального госфонда направлены более 160 млрд на реализацию около 230 проектов водоснабжения.



Качество жизни населения напрямую зависит от обеспечения питьевой водой. Поэтому устойчивое развитие водоснабжения населенных пунктов является одной из приоритетных задач Правительства», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил активизировать работу по строительству групповых водопроводов с учетом планов развития населенных пунктов.

«Имеются факты, когда внутрипоселковые сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует. Или наоборот – сети к селу подведены, а внутренний водопровод не готов», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер поставил задачу перед Министерством водных ресурсов и ирригации до конца текущего года обеспечить завершение проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов.

В ходе заседания Олжас Бектенов назвал ряд регионов, где отмечается отставание от графика по проектам водоснабжения и водоотведения. Только за первое полугодие в госорганы поступило порядка 30 тыс. жалоб от населения по данным вопросам. Профильным ведомствам даны поручения по скорейшему завершению работ.



Так, перед Министерством водных ресурсов и акиматом Акмолинской области поставлена задача в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению централизованным водоснабжением сел вблизи столицы.



Фонду «Самрук-Казына» и акимату Мангистауской области дано поручение до 15 июля завершить пуско-наладочные работы по заводу Кендерли и обеспечить подачу воды для города Жанаозен.



Министерствам финансов, промышленности и строительства совместно с акиматом области Ұлытау до 1 августа т.г. необходимо принять решение по дофинансированию проекта реконструкции водоочистного сооружения в Жезказгане.