Фото: пресс-служба театра

В Международный день защиты детей, 1 июня, на сцене «Астана Опера» в сказочной постановке Раймондо Ребека оживет история Золушки, сообщает Kazpravda.kz

Партию главной героини в этот день исполнит ведущая солистка балета, заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева, в роли Принца выступит солист балета Галымжан Нурмухамет. За дирижерским пультом – Руслан Баймурзин, художественный руководитель балетной труппы – народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Постановка входит в программу Международного музыкального фестиваля «Опералия».

Для Мадины Унербаевой, прима-балерины и мамы троих детей, это выступление – особенное. В этот день у ее дочери день рождения.

Мадина Унербаева признается, что особенно волнительно танцевать перед юной зрительской аудиторией. По ее мнению, дети – самый искренний зритель. Их глаза горят, они верят в чудо. Хочется подарить им сказку. Чтобы они ушли с ощущением волшебства, окунулись в добрую атмосферу театральной магии.

Балерина убеждена: к искусству нужно приобщать с детства, и сама подает пример.

«Мы часто ходим с детьми в театр, в цирк. Это тоже сцена, труд, вдохновение. Дети должны расти с пониманием, что такое искусство, что такое культура. Это формирует личность. Важно, чтобы они усвоили простую истину, что искусство – это не развлечение, а форма выражения, способ диалога с миром. И чтобы они росли в атмосфере, где культура воспринимается как нечто естественное и нужное», – отметила она.

И очень хорошо начинать приобщать детей к искусству с «семейных постановок», которой и является балет «Золушка» Раймондо Ребека.

Главная героиня – талантливая девушка, мечтающая о карьере модельера. Ее маленькая мастерская скрыта в чулане, но именно здесь рождаются фантазии, способные изменить ее жизнь. Принц – не классический охотник за невестой, а молодой человек с тягой к творчеству, который мечтает о собственном музыкальном пути, предпочитая диджейский пульт королевскому трону. Однако его стремление к самовыражению встречает непонимание со стороны королевской семьи.

В ходе развития сюжета герои проходят через внутреннюю трансформацию, отстаивают свое право быть собой, и, в конечном счете, обретают не только друг друга, но и возможность заниматься любимым делом. Современный взгляд на сказку делает ее ближе юному зрителю, напоминая о том, как важно верить в мечту и идти к ней, несмотря ни на что.

«Мне близка такая трактовка. Моя героиня – совершенно не беспомощная девушка, ожидающая принца, а творческая, деятельная, увлеченная. Она мечтает стать дизайнером, и именно в мечте ее сила. Спектакль получился очень образный, эмоциональный, наполненный смыслом. Танцевальные элементы не ставят целью поразить техникой, они выражают внутреннее состояние героев. Особенно люблю момент с феей, когда она вручает туфельку – в зале в этот момент наступает тишина, как будто все затаили дыхание», – делится Мадина.

Одна из эффектных сцен – подъем балерины на гироскутере. И на вопрос: «Страшно ли ей?», однозначно отвечает отрицательно.