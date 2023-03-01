Праздник длиною в жизнь

В День благодарности мы, жители многонационального Казахстана, с проникновенным чувством доверительной близости и духовного единения демонстрируем искренние устремления к продолжению традиций счастливого проживания в дружной семье.

День благодарности – это лучшее время и повод, чтобы поблагодарить себя и всех остальных, кто сделал что-то достойное признания.

Как замечательно отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, в самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллио­ны людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и вносят достойный вклад в развитие нашего государства.

Разделяя всеобщее удовлетворение от уровня достигнутых результатов проводимой государственной политики, можно с уверенностью сказать, что все успехи нашей независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достоя­ние Казахстана, и у нас имеется шанс сохранить это!

Непростые геополитические вызовы и нарастающие в различных регионах мира угрозы современности форматируют в сознании многих сограждан истинную цену спокойной, мирной жизни и традиционных условий для комфортной жизни многих казахстанцев из числа представителей разных этносов.

Люди становятся счастливее, когда их ценят. Члены нашего общества всегда помнят о главных заповедях добра. И в день праздника человеческие чувства приобретают единую формулу добра и чистых устремлений.

Продемонстрируйте свою благодарность всем, кто встретится вам в этот день в пути и привычных обстоятельствах, и пусть окружающие вас люди знают, что это – День благодарности!

Воистину, благодарность – духовный источник всех добродетелей. Отмечая День благодарности, все больше и больше людей понимают важность признания и своевременной благодарности другим людям.

Какими бы ни были наши жизненные сложности, проблемы и трудности, важно остановиться и оценить то, что у нас имеется. Отмечаемый в стране День благодарности – это лучшее время и повод, чтобы поблагодарить себя и всех остальных, кто сделал что-то, что достойно бескорыстного признания.

Поблагодарите членов вашей семьи за доброту и поддержку, которую они приносят в вашу жизнь. Сумейте разглядеть в толпе новых партнеров и незнакомцев, но, возможно, близких по духу людей, с которыми дальнейшая ваша жизнь, а возможно, и наше общество, станет намного комфортнее. Пусть в этот День благодарности все представители старшего поколения приобретают жизненные силы и позитивное настроение от поступков их детей и восхитительных признаний внуков, способных выразить им благодарность за бесконечные родительские заботы.

Ваши коллеги или соседи по дому, друзья, братья и сестры должны знать, насколько вы цените поддержку, которую они вам оказывают. Цените людей, которые есть и будут в вашей жизни.

Когда люди осознанно научатся и будут выражать искреннюю благодарность другим, это позволит им оценить себя и с благодарностью относиться к себе, поднимая личную само­оценку. Возможно, многие из нас еще не совершенны, но вместе нам есть за что благодарить судьбу и жизнь.