Предпочли «плясать от печки»

Полгода назад в Карагандинскую область пришел магистральный газопровод «Сарыарка», однако жители трех городов региона не спешат отказываться от печек на угле и переходить на экологически чистое топливо.

И вот почему... В угольном регионе надеялись, что газ к ним придет быстро, за год, а ждать пришлось, как в поговорке – три. Летом прошлого года трубы подвели к 2 000 домам частного сектора, но никто из их владельцев подключиться не пожелал, потому что не было утвержденного тарифа. А без него не понять, выгодно это ли накладно – переходить с угля на газ? Тариф в 40,9 тенге за кубометр утвердили лишь в ноябре, когда все потенциальные потребители экологически чистого топлива уже закупили мазут, уголь и дрова. В итоге в трех городах к газовым сетям подключилось всего 157 абонентов...

Когда ударили морозы, многие побоялись отказываться от исправно служивших им годами печек. Но нашлись смельчаки, которые решились на перемены. Одна из них – карагандинка Татья­на Умриш. Она подключила свой частный дом к газопроводу в феврале – и не жалеет.

– Этой зимой я наконец-то почувствовала, как удобно жить с газом, – говорит карагандинка. – Не надо бежать за углем, топить печку, а потом выносить золу и мыть полы, чтобы избавиться от черной пыли. Зажгла газ, пос­тавила температуру, которая меня устраивает, и радуюсь. В доме тепло и чисто! Знаете, мы даже сейчас на пару часов включаем газовое отопление. На улице хоть и весна, но дом за ночь все равно остывает.

Татьяна Николаевна не скрывает, что покупка и установка газового оборудования влетела ей в копеечку. Пришлось выложить более полумиллиона тенге, да еще и помучиться с монтажом. Нанятые газовщики допускали ошибки, которые потом приходилось исправлять. Оно и понятно. У них мало опыта, ведь в карагандинском регионе раньше не было газового отопления.

– У нас в основном газ проводят в свои дома пенсионеры, чтобы не мучиться и не таскать уголь туда-сюда, – рассуждает любительница чистоты и теп­ла. – А молодежь пока только присмат­ривается и спрашивает, как лучше сделать. Не хотят попасть впросак.

Соседский пример – заразительный. Так считает житель частного сектора Бекайдар Мукашев. Он еще в январе перевел систему отопления своего дома на газ, теперь ведет агитацию среди соседей.

– Я уже всем соседям сказал: «Подключайтесь! С газом жить удобно и чисто», – делится домовладелец. – Одни уже подключились и остались довольны. Действительно, всю зиму дома было тепло. Если на улице холодает, я добавляю температуру, и батареи снова горячие.

Корреспондент «Казправды» побывала на абонентском участке, который открыли в Караганде специально для обслуживания желающих подключиться к газовым сетям. Посетителей здесь не было. Скучающие менеджеры развлекали себя разговорами. На монитор, где гоняли видеоролик о нюансах монтажа газового оборудования, не смотрел даже охранник.

– В день к нам приходят два-три человека. Обращаются больше за консультацией и за перечнем документов. Массовых обращений нет, – констатирует замдиректора Карагандинского областного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» Алексей Прокопенко. – Сейчас в области подключено к газоснабжению всего 157 абонентов: 68 – в Караганде, 66 – в Темиртау и 23 – в Жезказгане. Мы готовы подключить еще около 1 700 потребителей. Газ рядом с ними есть, но по каким-то соображениям они не заводят его в дома…

Одна из причин – не приведенные в порядок документы на дом и земельный участок. Услугодатель не выдаст потенциальному абоненту техусловия, если недвижимость за ним не зарегистрирована или если в его доме есть неузаконенная перепланировка. В первом случае нужно оформить право собственности, во втором – получить обновленный техпаспорт.

Самая же серьезная проблема, которая тормозит процесс перехода с угля на голубое топ­ливо, – это его дороговизна. Услугодатель подсчитал, в какую сумму обойдется потребителю газификация дома пло­щадью в 100 кв. м.

– Самое дорогое, что придется купить потребителю, – это газовый котел, – отмечает Алексей Прокопенко. – Он бывает настенным или напольным. Настенный дороже, потому что он обычно используется не только для отоп­ления дома, но и для горячего водоснабжения. Напольный котел в среднем стоит 300 тысяч тенге. Дымоход с вентиляционным каналом и монтажом обойдется в 65 тысяч. Сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем на газопровод стоит 16 тысяч, а на газовую колонку – 27 тысяч тенге. Вспомогательное оборудование отопления – 50 тысяч тенге, договор техобслуживания на дымоход и газопровод – 46 тысяч тенге. Выходит, затраты составят порядка 500 тысяч тенге.

Надо отметить, что тратиться на счетчики газа потребителям не придется. Их стоимость заложена в проект газификации карагандинского региона. Приборы уже куплены и хранятся у услугодателя. Их выдают абонентам, которые получили техусловия (они тоже бесплатные) и приступают к установке оборудования.

Счетчик в подарок – это, конечно, приятный бонус, но общая сумма затрат отпугивает желающих отапливаться газом. Далеко не каждый житель Караганды, Темиртау или Жезказгана может выложить сразу полмиллиона тенге. Люди знают, что этих денег хватит, чтобы купить 40 тонн угля, которого в Карагандинской области предостаточно, и топить им печку на протяжении трех зим!

– Считаю, власти Карагандинской области должны разработать программу льготного кредитования для покупки газового оборудования, – озвучил свое мнение замдиректора компании-услугодателя. – Может быть, не для всех, а только для граждан с невысоким доходом. Выдача кредитов на льготных условиях могла бы помочь потребителям и ускорить процесс подключения к газовым сетям.

Корреспондент «Казправды» попыталась узнать, есть ли в карагандинском регионе льготные программы кредитования для желающих газифицировать свои дома. Оказалось, их нет.

– У нас есть договоренность о кредитовании с Жусан банком и Евразийским банком, – сообщил представитель управления энергетики и ЖКХ Данияр Карибаев. – Выдача кредитов производится в рамках стандарт­ных банковских программ, не на льготных условиях.

Получается, подключение к газопроводу – дело самих потребителей. А как же миллиарды тенге, зарытые в землю вместе с трубопроводами? Ведь они пока не выполняют своего предназначения, ни экологичес­кого, ни социального.