Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поручил усилить агитационную работу в поддержку референдума

Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание Республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

С начала агитационной кампании аманатовцы провели более 5 тысяч мероприятий. В их числе – встречи с трудовыми коллективами, представителями сфер образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и др. Среди них также около одной тысячи встреч с жителями регионов провели члены фракции партии «AMANAT» в Мажилисе Парламента.

В целом, в агитационных мероприятиях приняло участие более 220 тысяч человек.

«Продолжается агитационная кампания партии «AMANAT» в поддержку проведения референдума. Важно не снижать темп. Необходимо обратить внимание не только на количество, но в первую очередь на качество проводимых встреч. Мы должны разъяснять суть конституционных преобразований понятным, простым языком, замотивировать людей прийти на участки и отдать свой голос», – подчеркнул Председатель партии.

Как отметил Ерлан Кошанов, в настоящее время важно мобилизовать все ресурсы для призыва граждан к голосованию на предстоящем референдуме 5 июня.

В завершении заседания Председатель партии дал ряд конкретных поручений по активизации агитационной работы в регионах.