Предстоящие выборы – это не только борьба между партийными брендами

Выборы в Курултай следует рассматривать в более широком контексте, чем обычное соревнование политических партий. По сути, они завершают важнейший этап конституционной трансформации и переводят институциональные изменения из нормативной плоскости в практическую.

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Новая Конституция изменила саму архитектуру представительной власти. Поэтому вопрос о будущем составе Курултая – это одновременно вопрос о том, каким содержанием будут наполнены новые конституционные институты.

Первые выборы в Курултай имеют особое политическое значение именно потому, что речь идет не об очередном обновлении депутатского корпуса.

Формируется парламент нового типа, которому предстоит выстраивать свою работу в изменившейся системе государственного управления. Поэтому значение имеет не только персональный состав будущего Курултая, но и его партийная конфигурация, профессиональный уровень депутатов, способность партий формировать содержательную законодательную повестку.

На предыдущих этапах политической модернизации основной акцент закономерно делался на изменении институтов и правил. Теперь на первый план выходит другой вопрос: как эти институты будут работать на практике?

Безусловно, Курултай должен стать площадкой, где общественные запросы трансформируются в законодательные решения, а конкуренция политических программ – в содержательную парламентскую дискуссию.

Нынешняя избирательная кампания уже позволяет увидеть важную тенденцию. Главная интрига выборов заключается не только и, возможно, не столько в том, какая партия займет первое место.

Гораздо интереснее другой вопрос: сколько политических партий преодолеют 5-процентный барьер и какой в результате окажется партийная конфигурация нового Курултая.

Социологические исследования последних недель показывают достаточно устойчивое лидерство одной политической силы. Однако вслед за лидером разрывы между рядом партий существенно сокращаются. Именно здесь возникает реальная электоральная конкуренция.

На правом, либерально ориентированном фланге мы наблюдаем соперничество «Ақ жол» и Respublica. Обе партии претендуют на близкий электорат, но предлагают разные модели политического позиционирования и представительства интересов экономически активных групп.

На левом фланге разворачивается другая конкуренция – между оппозиционной ОСДП и Народной партией Казахстана. Здесь речь идет уже о том, кто убедительнее сможет представить социальную повестку и запрос на социальную справедливость.

Таким образом, борьба происходит не только между отдельными партийными брендами. Постепенно начинает проявляться конкуренция внутри отдельных сегментов политического поля. Для развития партийной системы это принципиально важно.

Нынешняя кампания интересна еще и изменением поведения самого избирателя. Несколько волн социологических исследований позволяют наблюдать постепенное формирование электорального выбора. Телевизионные дебаты, активность партий в социальных сетях, встречи с избирателями создают значительно более насыщенную информационную среду.

При этом конкуренция постепенно смещается от общих лозунгов к вопросу о том, какие конкретные решения предлагают партии.

Избиратель начинает сравнивать не только названия партий и политических лидеров, но и позиции по вопросам экономики, социальной политики, образования, развития регионов, предпринимательства, человеческого капитала.

Это важная составляющая политической модернизации. Институты меняются не сами по себе. Одновременно должна меняться политическая культура участия — как партий, так и граждан.

Поэтому значение выборов 23 августа выходит далеко за пределы распределения депутатских мандатов. Первому составу Курултая предстоит сформировать практику работы нового института. Именно он во многом задаст стандарты парламентской дискуссии, взаимодействия партий, законодательной деятельности и представительства общественных интересов на ближайшие годы.

В этом смысле конституционная реформа не заканчивается принятием нового Основного закона. У нее есть следующий, не менее важный этап – институционализация новых норм через политическую практику.

Можно создать новые правила, изменить архитектуру власти и расширить возможности представительных институтов. Но окончательный результат реформы определяется тем, как этими возможностями воспользуются политические партии, депутаты и сами граждане.