Прекрасная опора экономики Свежий выпуск 435 Юлия МАГЕР

Открывая форум, Государственный секретарь отметила успехи нашей страны в продвижении гендерного равенства и повышении деловой активности женщин. Она обратила внимание на необходимость совершенствования институциональных подходов, привлечения инвестиций и инноваций в дальнейшее развитие женского предпринимательства и создание современной инфраструктуры обучения и повышения квалификации женщин.

Г. Абдыкаликова подчерк­нула, что на данном этапе важно обеспечить активное вовлечение женщин в реализацию проектов Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.

– Сегодня женщины Казахстана – это солидная опора экономики и социальной сферы, мощная движущая сила предпринимательства, – отметила глава Нацкомиссии.

Проведение Международного форума женщин на полях Астанинского экономического форума стало уже традиционным. В нынешнем году мероприятие собрало пул весьма представительных спикеров и гостей. Так, в числе других участников были депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Меруерт Казбекова, депутат Парламента Афганистана Шукрия Баракзай, администратор Программы развития ООН Хелен Кларк, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман, президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева, а также представители политических, экономических, деловых кругов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участницы форума обсуждали вызовы и возможности дальнейшего развития экономической активности женщин в условиях новых глобальных трендов, а также вновь поднимали вопросы достижения гендерного равенства и продвижения женщин. В частности, Х. Кларк рассказала о том, что в текущем году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет утверждаться новая глобальная повестка дня и впервые в истории в ка­честве одной из целей устойчивого развития будет отдельно обозначено достижение гендерного равенства.

– Мировое сообщество признает, что Казахстан является прогрессивной страной с точки зрения обеспечения прав женщин. Сейчас у вашей страны новая повестка дня, новая программа «Нұрлы жол», и я думаю, что с учетом этой новой программы Казахстан сможет добиться еще более впечатляющих успехов в будущем, – также отметила администратор ПРООН.

В свою очередь Т. Карман поблагодарила руководство страны за то неустанное внимание, которое уделяется здесь продвижению вопросов гендерного равенства и охраны прав женщин, за то, что представительницы прекрасного пола действительно находятся в сердце проводимой государственной политики. И, как выразила уверенность лауреат Нобелевской премии мира, есть все основания ожидать от страны еще больших достижений в этом направлении.

Форум организован Ассоциацией деловых женщин Казахстана в рамках реализации Послания «Нұрлы жол – путь в будущее». Как рассказала Р. Сарсембаева, на это мероприятие собрались женщины, которые представляют самые разные сферы дея­тельности – от бизнеса до государственной службы. И участницам интересно не только развитие женского предпринимательства, но также и политические процессы, которые происходят в мире. Кроме того, форум дает возможность женщинам налаживать новые контакты с единомышленницами, выстраивать новые деловые связи, которые не обрываются с окончанием мероприятия, а дают импульс для новых проектов. Так, за период ежегодного проведения форума и приглашения женщин формируется внушительный список владелиц крупного бизнеса, которые будут готовы открыть совместные предприятия в Казахстане в сфере производства, промышленности, легкой промышленности, туризма.

По итогам работы форума были выработаны рекомендации по расширению экономических возможнос­тей женщин, уменьшению уровня женской безработицы, повышению лидерского потенциала женщин, а также поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане.