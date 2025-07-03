Премьер обсудил вопрос переработки отходов с крупной китайской компанией

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» Дай Даого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики и обращения с отходами.

«Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» — один из лидеров Китая в области экологичных технологий. В ходе встречи рассмотрены перспективы по реализации совместных инвестиционных проектов в области переработки отходов.

Премьер-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность экологической модернизации и устойчивого развития. Казахстан рассматривает «зелёную» трансформацию как один из ключевых приоритетов государственной политики. На сегодняшний день в стране имеется необходимая правовая база для реализации проектов по механизму Waste to Energy. Правительство открыто к сотрудничеству с международными технологическими компаниями в данной сфере.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и отметили потенциал для расширения партнерских отношений.

#Казахстан #Китай #Правительство #отходы

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