Премьер подчеркнул важность взаимодействия со Всемирным банком по водным проектам

Банки и финансы,Правительство
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом Всемирного Банка Антонеллой Бассани, прибывшей в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсужден ход реализации совместных проектов, рассмотрены приоритетные направления двустороннего взаимодействия. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в рамках модернизации инфраструктуры.

«В настоящее время по поручению нашего Президента ведется активная работа по модернизации инфраструктуры, в том числе улучшению энергетической и коммунальной инфраструктуры. В этой связи в прошлом году Правительство утвердило Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в части экспертизы и доступа к новым технологиям по модернизации энергетической инфраструктуры, водопроводных сетей и объектов водоснабжения»,  — отметил Олжас Бектенов.

В частности, Банк может привнести лучшую международную практику для работы госорганов по вопросам оптимизации проектирования, включая инновационные технологии, реализацию экономических инвестиций с минимальными эксплуатационными расходами и решения экологических проблем.

Премьер-министр РК подчеркнул важность взаимодействия в рамках трансграничных водных проектов.

Также внимание уделено реализации масштабной программы по развитию автодорожной, железнодорожной и логистической инфраструктуры. Отмечена важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.

Казахстан нацелен на увеличение протяженности дорог и железнодорожных путей, повышение их качества, пропускной способности и экологической устойчивости. Поэтому особое значение придается совместной работе по таким проектам, как автодорога «Караганда-Жезказган», обводная дорога Алматы и железнодорожная линия «Дарбаза-Мактаарал». Подчеркнута важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.

Кроме того, отмечены результаты реализации первой фазы проекта по восстановлению северной части Аральского моря. Также обсуждено сотрудничество в области цифровизации и ИИ.

Антонелла Бассани подчеркнула готовность Всемирного Банка развивать сотрудничество и поддержала озвученные Казахстаном проекты, отметив заинтересованность в дальнейшем движении по данным направлениям.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства и реализации новых совместных инициатив. Всего, по данным Всемирного Банка, за период 1992-2024 гг. сотрудничества было реализовано 48 проектов на сумму $8 млрд.

#Казахстан #Правительство #Всемирный банк

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