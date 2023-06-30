Премия Олжаса Сулейменова

Медаль и диплом вручил президент Академии журналис­тики РК Сагымбай Козыбаев. Он напомнил, что международная премия учреждена в честь 85-летия народного писателя РК, Героя Труда Казахстана, выдающегося поэта Олжаса Сулейменова. Эта престижная награда вручается за достижения в области публицистики.

– Елена Брусиловская – профессионал высокого уровня, известный отечественный журналист с большим стажем. Она автор сотен статей, посвященных становлению и развитию страны, ее культуре и истории, а также порядка десяти книг, в том числе пятитомника «Пламя Победы» о казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. Последние 20 лет работает в ведущем рес­публиканском издании – газете «Казахстанская правда», возглавляла его алматинское отделение, – сказал Сагымбай Козыбаев.

Поблагодарив Академию журналистики Казахстана за присуждение столь высокой награды, Елена Брусиловская подчеркнула, сколь значимо для нее получить Международную премию имени Олжаса Сулейменова.

– Он из тех людей, кого с полным правом можно назвать героем нашего времени. Олжас Сулейменов – символ эпохи, ренессансная личность, ярко проявившая себя не только в области литературы, но и в лингвистической науке, истории, государственном служении своей стране. И носить медаль, на которой отчеканен его профиль, большая честь для меня, – отметила Елена Брусиловская.