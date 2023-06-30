Премия Олжаса Сулейменова Статьи 30 июня 2023 г. 2:40 246 Аида Ахметова Международной премии имени Олжаса Сулейменова удостоена корреспондент «Казахстанской правды», академик Академии журналистики РК Елена Брусиловская. фото Юрия Беккера Медаль и диплом вручил президент Академии журналистики РК Сагымбай Козыбаев. Он напомнил, что международная премия учреждена в честь 85-летия народного писателя РК, Героя Труда Казахстана, выдающегося поэта Олжаса Сулейменова. Эта престижная награда вручается за достижения в области публицистики. – Елена Брусиловская – профессионал высокого уровня, известный отечественный журналист с большим стажем. Она автор сотен статей, посвященных становлению и развитию страны, ее культуре и истории, а также порядка десяти книг, в том числе пятитомника «Пламя Победы» о казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. Последние 20 лет работает в ведущем республиканском издании – газете «Казахстанская правда», возглавляла его алматинское отделение, – сказал Сагымбай Козыбаев. Поблагодарив Академию журналистики Казахстана за присуждение столь высокой награды, Елена Брусиловская подчеркнула, сколь значимо для нее получить Международную премию имени Олжаса Сулейменова. – Он из тех людей, кого с полным правом можно назвать героем нашего времени. Олжас Сулейменов – символ эпохи, ренессансная личность, ярко проявившая себя не только в области литературы, но и в лингвистической науке, истории, государственном служении своей стране. И носить медаль, на которой отчеканен его профиль, большая честь для меня, – отметила Елена Брусиловская. #награждение #Журналист #медаль #премия #Елена Брусиловская