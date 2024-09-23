Президент назначил новых заместителей председателя КНБ РК
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Пресс-служба президента РК сообщила о кадровых перестановках в Комитете национальной безопасности, передает Kazpravda.kz
Распоряжением главы государства Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки.
Другим распоряжением президента Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В свою очередь Косжанов Бакытбек Жамалбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.