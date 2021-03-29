Президент РК выступит с видеообращением на международном форуме

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии "Международная долговая архитектура и ликвидность". Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz
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По его словам, сегодня ориентировочно в 21.30 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность".
"Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН", – говорится в сообщении.