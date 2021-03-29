Президент РК выступит с видеообращением на международном форуме

Президент
1737
Екатерина Елисеева
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии "Международная долговая архитектура и ликвидность". Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.

По его словам, сегодня ориентировочно в 21.30 по времени Нур-Султана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на Мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность". 

"Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН", – говорится в сообщении.

Популярное

Все
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Битвы за плей-офф
Свет наших газет
Скользкая дорога к знаниям
Про WRO, роботов и новых друзей
Сенаторы зарегистрированы
Учебный процесс возобновится
В тренде – органическое земледелие
Поступок настоящего воина
На холодном откорме
С неаполитанским акцентом
Анонимность не спасет
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Надбавки за категорию
Охота на архаров
Час на дорогу
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Мир в руках поэта
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Президент , Поручения
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности
Президент , Правительство , Экономика
Токаеву представлен Национальный доклад о состоянии предпри…
Президент , Международное сотрудничество , Китай
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской а…
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Сенат
Токаев назначил новых депутатов Сената

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]