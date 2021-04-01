Президент сообщил о результатах исследований на антитела к КВИ в трех регионах
Екатерина Елисеева
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции сообщил, что в трех городах Казахстана прошло выборочное исследование на антитела к коронавирусу, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"По моему поручению было проведено выборочное популяционное исследование на антитела. Проект реализован при поддержке ВОЗ в Алматы, Костанае и Усть-Каменогорске. Протестировано 7 тысяч человек", – сообщил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что по предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан значительно отстает по темпам иммунизации от государств-лидеров. Также он раскритиковал работу главы Минздрава и Правительства и дал ряд поручений, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране.