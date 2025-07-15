Ещё 30 были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Девять человек погибли в результате пожара, охватившего дом престарелых в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поздно вечером в воскресенье», - говорится в сообщении телеканала ABC со ссылкой на местные власти.

По информации газеты New York Post, в результате пожара ещё 30 человек были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщил в пресс-релизе департамент пожарной службы Массачусетса, до пожара в здании проживали около 70 человек. Отмечается, что на место прибыли около 50 пожарных, 5 из них пострадали при тушении пожара.

По данным ведомства, местные власти расследуют причины пожара.