Прием документов в колледжи стартовал в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

С 25 июня по 1 июля абитуриенты могут подать документы в бумажной форме в учебные заведения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля прием продолжится через портал egov.kz. Один абитуриент должен подавать только одну заявку с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех колледжах. 

Для большинства специальностей зачисление в колледжи будет проводиться на основании среднего балла аттестата. Автоматизированная система сортирует по среднему баллу оценок основных и профильных предметов.

Специальные или творческие экзамены предусмотрены для педагогических и творческих специальностей. По медицинским специальностям кандидатам необходимо пройти психометрическое тестирование и получить допуск к конкурсу.

Для поступления на льготных условиях выпускникам из уязвимых групп населения необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Необходимые документы для поступления:

- заявление одного из родителей или законных представителей кандидата в форме электронного документа, подписанное электронной цифровой подписью;

- электронная копия документа об образовании;

- электронные копии медицинских справок по форме № 075-У.

Информация о цифровой фотографии размером 3х4 см и документе, удостоверяющем личность абитуриента, услугодателю будет предоставлена из государственных информационных систем через «Электронное правительство».

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