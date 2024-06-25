Прием документов в колледжи стартовал в Казахстане

С 25 июня по 1 июля абитуриенты могут подать документы в бумажной форме в учебные заведения, сообщает Kazpravda.kz
С 1 июля прием продолжится через портал egov.kz. Один абитуриент должен подавать только одну заявку с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех колледжах.
Для большинства специальностей зачисление в колледжи будет проводиться на основании среднего балла аттестата. Автоматизированная система сортирует по среднему баллу оценок основных и профильных предметов.
Специальные или творческие экзамены предусмотрены для педагогических и творческих специальностей. По медицинским специальностям кандидатам необходимо пройти психометрическое тестирование и получить допуск к конкурсу.
Для поступления на льготных условиях выпускникам из уязвимых групп населения необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Необходимые документы для поступления:
- заявление одного из родителей или законных представителей кандидата в форме электронного документа, подписанное электронной цифровой подписью;
- электронная копия документа об образовании;
- электронные копии медицинских справок по форме № 075-У.
Информация о цифровой фотографии размером 3х4 см и документе, удостоверяющем личность абитуриента, услугодателю будет предоставлена из государственных информационных систем через «Электронное правительство».