Прикрылся именем первого замакима Алматы – избиение подростка на Шымбулаке прокомментировали в акимате

В акимате Алматы прокомментировали избиение подростка в одном из отелей на горном курорте "Шымбулак", сообщает Inform.kz.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей на ГК "Шымбулак" мужчина избил 14-летнего подростка. Подозреваемый задержан.
Сестра пострадавшего юноши в Instagram возмутилась тем, что, несмотря на карантин и запрет, в заведении проходило празднование Наурыза.
"Люди эти оказались серьезные, прикрываются именем Ерлана Кожагапанова (первый заместитель акима Алматы – прим. авт.). Говорят, что могут делать, что хотят и им ничего не будет", - написала пользователь сети ранее.
В пресс-службе акимата Алматы заявили, что все виновные понесут заслуженное наказание.
"В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит свое юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание", - отметила помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова.
Напомним, объекты общественного питания на горнолыжном курорте "Шымбулак" согласно постановлению главного санврача города работают только на вынос и на доставку.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей на ГК "Шымбулак" мужчина избил 14-летнего подростка. Подозреваемый задержан.
Сестра пострадавшего юноши в Instagram возмутилась тем, что, несмотря на карантин и запрет, в заведении проходило празднование Наурыза.
"Люди эти оказались серьезные, прикрываются именем Ерлана Кожагапанова (первый заместитель акима Алматы – прим. авт.). Говорят, что могут делать, что хотят и им ничего не будет", - написала пользователь сети ранее.
В пресс-службе акимата Алматы заявили, что все виновные понесут заслуженное наказание.
"В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит свое юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание", - отметила помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова.
Напомним, объекты общественного питания на горнолыжном курорте "Шымбулак" согласно постановлению главного санврача города работают только на вынос и на доставку.