Прививка для иллюзорной скотины

Общество
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Валентина Мелехова

Несуществующий скот вакцинировали в Костанайской области.

рисунок Николая Веревочкина

Фиктивные прививки сделали четырем тысячам сельскохозяйственных животных в городах Костанае и Лисаковске, а также в Алтынсаринском, Аулиекольском, Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах.

Такие нелицеприятные факты в ходе анализа выявили сотрудники природоохранной прокуратуры региона. К примеру, согласно официальному акту ветеринарного пункта Костанайского района, ими вакцинировано 727 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего местной жительнице, у которой, как оказалось, вообще нет сельхозживотных.

Установлены и другие нарушения ветеринарной деятельности, например, сокрытие заболеваний в официальной отчетности, нарушение порядка использования и хранения вакцин. Оказалось, что расхождение в численности КРС составляет 3,8%, МРС – 2,8%, лошадей – 2,8%, свиней – 40%. По результатам анализа внесено 15 актов надзора, виновные привлечены к ответственности.

#Костанайская область #скот #вакцинация #прививка

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