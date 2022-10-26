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Общество

Продавец магазина оформил кредит на клиента в Абайской области

В Отдел полиции Абайского района обратилась 35-летняя жительница села Карауыл. Она рассказала, что кто-то в одном из торговых домов села, использовав ее анкетные данные, через мобильное приложение оформил на нее кредит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 30-летнего злоумышленника. Выяснилось, что подозреваемый работает в вышеуказанном торговом доме, где воспользовавшись служебным положением, оформил кредит на потерпевшую.

В ходе допроса мужчина признал свою вину, вещественные доказательства изъять не удалось.

Установлено, что потерпевшая планировала оформить через мобильное приложение спальный гарнитур стоимостью 200 тысяч тенге, однако после того, как ей озвучили сумму с большой переплатой, она передумала покупать товар.

В этот момент мужчина, воспользовавшись удобным случаем, оформил смартфон стоимостью 75 тысяч тенге.

Спустя месяц после того, как начали поступать звонки из банка об оплате кредита, женщина обратилась в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 "Мошенничество" Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

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