Продлен прием документов для участия в республиканском конкурсе Dala Dauysy

Казахстанские авторы и исполнители смогут подать заявки до 1 ноября, сообщает Kazpravda.kz
В апреле 2024 года МКИ объявило о проведении республиканского конкурса Dala Dauysy. Проект реализуется в целях поддержки создания и популяризации произведений в жанрах традиционного, классического, эстрадного и театрального искусства.
Республиканский конкурс направлен на поддержку авторов новых произведений, популяризацию национальной культуры, укрепление духовных ценностей в обществе и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Творческие состязания проводится по 15 премиям по 5 номинациям: «Лучшая фольклорная музыка», «Лучшая классическая музыка», «Лучшее драматургическое произведение», «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра», «Республика әні» в эстрадном жанре.
Кроме того, предусмотрены два специальных приза от МКИ.
«На участие в конкурсе будут приняты произведения казахстанских композиторов и писателей, созданные за последние два года и ранее не исполнявшиеся публично. Ожидается, что проект откроет публике новые имена современного искусства. Заявки принимаются до 1 ноября 2024 года на бумажном носителе по адресу: г. Астана, ул. Калибека Куанышбаева 8/1, кабинет № 229. Победителей и лауреатов в закрытом порядке определит специально созданное жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана», – пишут в распространенном пресс-релизе.