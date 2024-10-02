Продлен прием документов для участия в республиканском конкурсе Dala Dauysy

Фото: МКИ

В апреле 2024 года МКИ объявило о проведении республиканского конкурса Dala Dauysy. Проект реализуется в целях поддержки создания и популяризации произведений в жанрах традиционного, классического, эстрадного и театрального искусства.

Республиканский конкурс направлен на поддержку авторов новых произведений, популяризацию национальной культуры, укрепление духовных ценностей в обществе и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Творческие состязания проводится по 15 премиям по 5 номинациям: «Лучшая фольклорная музыка», «Лучшая классическая музыка», «Лучшее драматургическое произведение», «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра», «Республика әні» в эстрадном жанре.

Кроме того, предусмотрены два специальных приза от МКИ.