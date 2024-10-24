Продлены сроки приема документов на научные стажировки за рубежом

Об этом сообщили в Центре международных программ, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Срок подачи документов на научные стажировки продлен до 22 ноября включительно, до 18:30. Заявку можно подать через портал bolashak.gov.kz в разделе «Личный кабинет кандидата».

Также в центре напомнили, что прием документов на международную стипендию «Болашак» продолжается до 25 октября включительно, до 18:30. Заявки принимаются через портал «Электронного правительства» egov.kz.

Все необходимые требования к кандидатам, перечень приоритетных специальностей, а также список университетов и научных центров, участвующих в программе, можно найти на сайте bolashak.gov.kz.

Впервые за всю историю программы «Болашак» и научных стажировок прием документов проводится непрерывно и полностью в online-режиме, приезжать в Астану для сдачи документов не нужно, добавили в компании.