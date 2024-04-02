Продтовары в стабфондах не пострадали от паводков

В пострадавших от паводка регионах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия, передает Kazpravda.kz

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Вице-премьер Серик Жумангарин провел оперативное совещание с акиматами пострадавших от затопления весенними водами регионов, финансовыми институтами сектора АПК, НПП «Атамекен» и отраслевыми госорганами.

«По оперативным данным Минсельхоза, в пострадавших от талых вод Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях на сегодня в стабфондах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия. Все продукты хранятся в сухом месте и от паводков не пострадали», - говорится в сообщении.

В стабфондах других областей есть порядка 110 тыс. тонн продовольственных товаров, и эти объемы могут быть оперативно отгружены в пострадавшие регионы.

Жумангарин заслушал руководителей пострадавших регионов, акцентировав внимание на максимально быстром восстановлении работы магазинов и торговых точек и разбронированию в необходимом объеме запасов продовольствия.

Также заместитель премьер-министра дал поручение АО «Продкорпорация» быстро и без бюрократии оперативно отработать вопросы обеспечения регионов кормами для сельскохозяйственных животных.