Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС

Международное сотрудничество
26

Казахстан председательствует в ШОС в период с июля 2023 года по июль 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Под председательством казахстанской стороны состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

В центре повестки дня мероприятия – вопросы подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, которое состоится 20-21 мая в Астане. Утверждён перечень основных документов, выносимых на подписание Совета.

Национальные координаторы рассмотрели документы, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в ШОС в сферах политики, безопасности, экономики и культуры.

Продолжилась подготовка Астанинской декларации, Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», а также ряд других документов текущей деятельности Организации по решению актуальных вопросов регионального развития.

Республика Казахстан председательствует в ШОС в период с июля 2023 года по июль 2024 года.

#казахстан #сотрудничество #ШОС

Популярное

Все
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии
Первая в истории казашка покорила Эверест
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Создан зрительный имплант размером с нейрон
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей
Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо
На Шымбулаке временно закрывают канатные дороги
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...

Читайте также

Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачест…
Соглашения на 350 млн долларов заключили Казахстан и Малайз…
Первый казахстанско-китайский зерновой форум пройдет в СУАР
Более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских уни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]