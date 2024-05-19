Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС

Казахстан председательствует в ШОС в период с июля 2023 года по июль 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Под председательством казахстанской стороны состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

В центре повестки дня мероприятия – вопросы подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, которое состоится 20-21 мая в Астане. Утверждён перечень основных документов, выносимых на подписание Совета.

Национальные координаторы рассмотрели документы, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в ШОС в сферах политики, безопасности, экономики и культуры.

Продолжилась подготовка Астанинской декларации, Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», а также ряд других документов текущей деятельности Организации по решению актуальных вопросов регионального развития.

Республика Казахстан председательствует в ШОС в период с июля 2023 года по июль 2024 года.