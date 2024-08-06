По дну Каспия проложат энергокабель: три страны подписали меморандум

Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнерго

Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергии из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект техзадания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны ЕС. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», – сказал А. Саткалиев.

По данным главы Минэнерго, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.