Профессор MNU выступил на международном сайд-ивенте в ООН

14 октября 2024 года в Нью-Йорке Associate профессор MNU и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Муслим Хасенов выступил с докладом на сайд-ивенте, организованном в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов, касающихся усиления кадрового потенциала социальных служб для защиты женщин и детей, а также критической роли социальной работы в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

В своем выступлении Муслим Хасенов отметил, что ключевые усилия Национальной комиссии направлены на поддержку законодательных инициатив, направленных на защиту прав женщин и детей, а также развитие профессиональной социальной работы в Казахстане. В частности, спикер подчеркнул необходимость принятия закона о социальной работе, который будет способствовать укреплению инфраструктуры социальных служб, повышению статуса социальных работников и улучшению качества предоставляемых услуг.

Ключевые темы выступления касались гендерного неравенства в оплате труда социальных работников, недостаточного участия женщин в экономической и политической жизни, а также необходимости повышения квалификации специалистов, работающих с уязвимыми категориями населения. Муслим Хасенов отметил, что особое внимание следует уделять поддержке женщин-лидеров в социальной сфере, так как это способствует продвижению прав женщин и детей на всех уровнях.

В завершении своего выступления Муслим Хасенов порекомендовал ООН разработать и принять Модельный закон о социальной работе.Такой закон мог бы стать ориентиром для государств при законодательном усилении статуса социальных работников, предоставив четкие рекомендации по повышению их правового положения, условий труда и профессиональной поддержки.

Международные эксперты, включая профессора Майкла Шеррадена из Вашингтонского университета (Сент-Луис, США), также поделились своим опытом, отметив успех Казахстана в реализации программы Национального фонда для детей, основанной на концепции безусловных выплат для детей (CDA). Данная программа способствует обеспечению социальной стабильности и финансовой поддержки семей с детьми в стране.

Мероприятие собрало представителей ООН, международных организаций и академического сообщества, которые подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном для укрепления социальной защиты женщин и детей.