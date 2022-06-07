Программа по "нулевой смертности в армии" появится в Казахстане

Министр обороны, генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание, в ходе которого детализировал задачи в связи с началом летнего периода обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В свете возобновления боевой подготовки министр акцентировал внимание на качественной организации занятий, полноте реализации программ боевой учебы личного состава, задействовании в процессе обучения всех военнослужащих.

"Отдельно поднят вопрос безопасности воинской службы. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков остановился на вопросах травматизма и гибели военнослужащих. Он отметил, что такие факты недопустимы в мирное время, все должностные лица должны принимать необходимые меры по исключению подобных случаев", – говорится в сообщении.

При этом подчеркнуто, что воинская служба в целом связана с многочисленными факторами, представляющими опасность. Кроме того, армия является частью общества, поэтому ряд негативных явлений переносится с "гражданки" в ряды Вооруженных сил. В этой связи поручено создать рабочую группу, которая должна будет провести всесторонний анализ причин гибели и травматизма личного состава, выработать комплекс мер по "нулевой смертности в армии".

К разработке программы планируется привлечь как должностных лиц Министерства обороны, так и представителей общественности, ветеранских организаций, медицинских учреждений и психологов. Основным целевым индикатором реализации данной программы должно стать полное искоренение фактов гибели в Вооруженных силах.

В ходе совещания министр обороны наградил ведомственной медалью "Ел қорғаны" военнослужащих по контракту ефрейторов Абылайхана Омарова и Талгата Абжанова, проявивших мужество при тушении пожара и спасении человека. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил в пример данных воинов, сумевших быстро сориентироваться в экстремальной ситуации и своевременно прийти на помощь.