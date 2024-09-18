В найденной во Франции старинной рукописи содержатся сведения о ханах

Фото: пресс-служба МКИ

Национальный центр рукописей и редких книг опубликовал копию ценной рукописи, найденной во Франции, сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, Национальный центр рукописей и редких книг опубликовал копию ценной рукописи, связанной с историей Казахстана, которая была найдена во Франции в рамках программы «Архив-2025».

«Избранные хроники» – историческое произведение Муин ад Дина Натанзи, хранящееся в Национальной библиотеке Парижа, было написано в Ширазе в 816 году хиджры/1413 году. То есть это произведение типично для XV века.

«Книга, написанная на персидском языке арабской графикой, посвящена 15 темам, состоящих из 15 глав. Она состоит из 413 страниц. В частности, в ней дается подробное описание Белой Орды и содержится полная хронология правления ханов. Также представлена ценная таблица с именами правителей Белой Орды, их отцов и матерей, а также местами захоронения. В труде описан период распада Золотой Орды на Синюю и Белую Орды. Также сообщается, что в Сыганаке похоронены 10 правителей Белой Орды», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, Муин ад-Дин Натанзи родился во второй половине XIV века в деревне Натанз, расположенной неподалеку от Исфахана (Иран). Согласно сочинению Давлатшаха Самарканди «Тазкират аш-шуаро» («Жизнеописание поэтов»), в начале XV века Муин ад-Дин Натанзи жил в Ширазе при дворе господина Искандера (внука Амира Темира), а также был современником таких поэтов, как Хайдар Хорезми, Хафиз Хорезми и других авторов.