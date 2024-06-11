Проходимость канала в порту Балтимора полностью восстановили в США

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В США военные инженеры и спасатели восстановили проходимость канала в порту Балтимора, где в марте рухнул мост. Об этом сегодня, 11 июня, заявила американская армия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Канал был заблокирован обломками обрушившегося моста. Порт Балтимора, который обрабатывает больше техники, чем любой другой порт в США, был фактически закрыт на несколько недель, пока разбирались обломки.