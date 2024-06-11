Проходимость канала в порту Балтимора полностью восстановили в США

Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта
В США военные инженеры и спасатели восстановили проходимость канала в порту Балтимора, где в марте рухнул мост. Об этом сегодня, 11 июня, заявила американская армия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Канал был заблокирован обломками обрушившегося моста. Порт Балтимора, который обрабатывает больше техники, чем любой другой порт в США, был фактически закрыт на несколько недель, пока разбирались обломки.
Официальные лица заявили, что в общей сложности в спасательных операциях приняли участие 56 федеральных, государственных и местных служб, в том числе около 500 специалистов со всего мира, которые управляли флотом из 18 барж, 22 буксиров, 13 плавкранов, 10 экскаваторов и четырех исследовательских катеров.
Проходимость канала восстановлена до 213 м в ширину и 15 м в глубину. В понедельник силы объединенного командования провели проверку канала и подтвердили безопасность судоходства.
Службы реагирования продолжат устранять оставшиеся стальные обломки рухнувшего моста, однако их наличие, как отмечается, уже не влияет на безопасность прохода судов.
Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта, тогда в воду сорвалось несколько автомобилей. Причиной обрушения послужило судно «Дали», которое врезалось в опору моста и потеряло управление. Экипаж заранее предупредил власти о вероятном столкновении.
Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет.
Позднее, 3 мая, газета The Washington Post сообщила, что на строительство моста Балтиморе потратят более 1,7 млрд долларов. Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд отметил, что чиновники еще не решили, строить ли новый мост с более высоким просветом, чтобы под ним могли проходить более крупные корабли, или нет.