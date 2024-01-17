Пропавшего в степи пастуха в Костанайской области нашли живым

Трое суток в суровых погодных условиях его искали 50 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сообщается, что 13 января в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь. Пастухи отправились на поиски на машине и нашли их в Акмолинской области. Машина застряла в снегу. Один пастух остался охранять лошадей. Он и потерялся.



В течение трех дней, в суровых погодных условиях группа из 50-ти человек не прекращала поисковые работы. Спасатели, полицейские, местные исполнительные органы, волонтеры и неравнодушные местные жители. Поискам с воздуха мешала нелётная погода, поэтому мужчину искали пешком и с помощью квадрокоптера.



16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет. Все ресурсы, включая вертолеты, вездеходы и снегоходы, были задействованы для максимального охвата территории.

Пропавшего пастуха нашел полицейский вблизи села Восточное. Мужчину с обморожением доставили в больницу Аркалыка.