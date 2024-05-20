Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области

13-го мая участковый инспектор полиции Айтекебийского района Актюбинской области Жанабек Кенжебаев, во время обхода административного участка, вблизи границы с Российской Федерацией, заметил бесхозно пасущихся, нетаврированных 45 голов лошадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участковый стал опрашивать жителей ближайших сел в поиске владельцев животных, но хозяев среди них не нашлось. В целях безопасности и недопущения пропажи скота, Жанабек Кенжебаев своими силами загнал лошадей в загон одного из крестьянских хозяйств.

Во время поиска владельцев найденных животных, он связался с правоохранительными органами Российской Федерации. Его российские коллеги подтвердили, что найденные лошади принадлежат восьми жителям села Косколь Оренбургской области. Правоохранительные органы России с января текущего года проводили поиски указанных лошадей.

15-го мая россияне приехали за своими пропавшими животными и, предоставив участковому Айтекебийского РОП все подтверждающие документы, перегнали лошадей домой. При этом они были безмерно счастливы такому положительному исходу и выразили искреннюю благодарность майору полиции Жанабеку Кенжебаеву.