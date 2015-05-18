Процедуры пропуска поездов через границу РК и РФ будут упрощены

Общество
1171
Талгат Исенов
Между Казахстаном и Россией будут упрощены процедуры пропуска поездов через границу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Данные договоренности были достигнуты в Москве во время встречи вице-президента АО "НК "КТЖ" Берика Камалиева с вице-президентом по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Михаилом Акуловым. В ходе встречи были обсуждены вопросы по упрощению процедур и сокращению времени пропуска пассажирских поездов через казахстанско-российскую границу.

Сообщается, что прорабатываемые меры позволят сократить время контроля в 3,6 раза.

