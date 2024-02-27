Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы

Задержания
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Тетрагидроканнабинол содержался в перевозимых почтовой посылкой сигаретах в зоне таможенного поста «Жетісу», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы. 

Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронные сигареты, содержащих психотропное вещество – тетрагидроканнабинол.

–  В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом. Посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США, – отметили в ведомстве.

Постановлением суда в отношении подозреваемого в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 

Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.

 

#АФМ #США #таможня #посылка #электронные сигареты #психотропное вещество

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