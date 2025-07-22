Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время, применяя перцовые баллончики и физическую силу

Фото: polisia.kz

Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Алматы задержаны подозреваемые в совершении серии грабежей на территории мегаполиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, объектами нападений становились граждане, у которых похищались мобильные телефоны, наручные часы и деньги. Установлена их причастность как минимум к трем эпизодам, зарегистрированным в разных районах города.

«Мы оперативно отреагировали на заявления потерпевших. Благодаря грамотно выстроенной работе, в том числе с участием районных подразделений, в кратчайшие сроки удалось выйти на предполагаемых участников преступной группы. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания», — сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

По каждому факту возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам дел в качестве вещественных доказательств. Полицейские продолжают устанавливать причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.