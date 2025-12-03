Задержана экс-глава дипломатической службы ЕС

Европа,Задержания,Коррупция
62

Федерика Могерини стала одной из трёх подозреваемых, взятых под стражу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-глава дипломатической службы ЕС задержана в Бельгии в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Федерика Могерини стала одной из трёх подозреваемых, взятых под стражу после рейдов, проведённых полицией Брюсселя. Обыски прошли в офисах Европейской службы внешнеполитических связей, в Колледже Европы в Брюгге, а также в домах фигурантов.

Следствие выясняет, было ли незаконное влияние у подозреваемых на тендер стоимостью более 650 тысяч евро, связанный с программой обучения младших дипломатов.

По предварительным данным, участникам могли заранее передать условия контракта, что позволило им получить финансирование нечестным способом.

Расследование ведётся совместно с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством.

 

#арест #ЕС #Федерика Могерини #дипломатическая служба

Популярное

Все
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Базальт здесь превращают в утеплитель
Десять лет стратегического партнерства
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Настоящая жизнь начинается не в кабинетах
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Химпром расширяется
Сильные позиции подсолнечника
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Рыбы станет больше
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Мечты становятся реальностью
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Несырьевой экспорт: не мечта, а тренд
Филиал Heriot-Watt University: доступность и качество
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Во Франции украли полтонны улиток
Потребление алкоголя выросло в трех странах ЕС
Самый маленький в мире конь найден в Германии
Принца Эндрю лишили титулов в Великобритании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]