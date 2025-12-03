Федерика Могерини стала одной из трёх подозреваемых, взятых под стражу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-глава дипломатической службы ЕС задержана в Бельгии в рамках расследования дела о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Федерика Могерини стала одной из трёх подозреваемых, взятых под стражу после рейдов, проведённых полицией Брюсселя. Обыски прошли в офисах Европейской службы внешнеполитических связей, в Колледже Европы в Брюгге, а также в домах фигурантов.

Следствие выясняет, было ли незаконное влияние у подозреваемых на тендер стоимостью более 650 тысяч евро, связанный с программой обучения младших дипломатов.

По предварительным данным, участникам могли заранее передать условия контракта, что позволило им получить финансирование нечестным способом.

Расследование ведётся совместно с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством.