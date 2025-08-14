Фото: LinkedIn

Весной этого года стало известно, что управление полиции Бостандыкского района Алматы расследует уголовное дело по факту мошенничества в отношении 51-летнего управляющего партнера NEF Qazaqstan — казахстанского представительства турецкого строительного холдинга Nef.

«Подозреваемый задержан. Департаментом полиции Алматы по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество»). В рамках следствия принимаются меры для обеспечения полноты, всесторонности и объективности установления всех обстоятельств дела. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, сведения досудебного расследования не подлежат разглашению», — сообщили в ведомстве.

Вопросы, связанные с возможной экстрадицией, находятся в компетенции Генпрокуратуры.

В 2022 году Astana International Exchange (AIX) сообщила о размещении дебютных облигаций Nef Qazaqstan на сумму 6 миллиардов тенге. Однако уже в 2023 году компания допустила первый дефолт на площадке AIX — она не выполнила обязательства по выплате основного долга свыше 4 миллиардов тенге, а также купонного дохода в размере 402 миллионов тенге.