Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazpravda.kz

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«Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК», - говорится в сообщении.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

По неофициальной информации речь идет о Сатжане Аблалиеве, который занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.