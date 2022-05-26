"Пусть главврач и облздрав поспят на таких кроватях" – пациенты жалуются на условия больницы в Кокшетау

В редакцию "Кокшетау Азия" прислали видео из стационара в пригороде областного центра. Кадры вызывают жалость к системе здравоохранения и пациентам, вынужденным находиться в таких условиях, сообщает Kazpravda.kz.

Жительницу пригорода областного центра Сауле Нургалиеву недавно госпитализировали в отделение городской больницы в селе Красный Яр. Каково же было ее удивление от увиденной картины в стационаре, которому необходим капитальный ремонт. Покраска на стенах не первой свежести, линолеум уже стерся от своей древности. На железных кроватях уложены доски, постельное белье старое, перестиранное, матрацы устаревшие.

"Раньше в Красном Яре были нормальные кровати, потом их забрали, и вернули вот такие! Пусть главный врач и облздрав поспят одну ночь на этих кроватях", - возмущается Нургалиева.

По ее словам, пациенты не раз требовали улучшения условий в местной лечебнице, но к их законным требованиям отнеслись равнодушно, ничего не изменив.

В многопрофильной больнице Кокшетау в свою очередь ответили, что в курсе о состоянии отделения в селе Красный Яр, но средств на обновление нет.