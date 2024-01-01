Пусть сбудутся заветные мечты!

На республиканскую новогоднюю елку от имени Президента в Астане собрались более ста школьников от 8 до 12 лет из всех регионов страны. Это ребята, отличившиеся успехами в учебе, а также в творческих, интеллектуальных и спортивных состязаниях.

В большом холле Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» для них подготовили роскошный праздник с огромной нарядной елкой, веселыми аниматорами, зажигательной музыкой и танцами, Дедом Морозом, Снегурочкой и, конечно же, подарками. Вместе с айпадами, энциклопедиями и сладостями приглашенные на елку дети получили поздравительную открытку от имени Главы государства.

«Юный друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот праздник принесет тебе радостные момен­ты и яркие впечатления! Хорошо учись, читай книги, развивайся, уважай природу, будь умным, трудолюбивым и честным гражданином! Пусть сбудутся твои самые заветные мечты! Желаю крепкого здоровья и удачи», – написал Президент ребятам.

Вместе со школьниками огни на елке зажег главный педагог страны Гани Бейсембаев. Министр просвещения Казахстана пожелал детям хорошей учебы и счастливого детства.

Со сцены он поинтересовался у ребят, понравилась ли им организованная министерством экскурсия по Астане. Ведь накануне дети посетили пять самых популярных достопримечательностей столицы, в том числе монумент «Байтерек». И в ответ услышал раскатистое и довольное «Да!»

Среди участников мероприятия – десятилетняя Каусар Алмаскызы. Пятиклассница Талдыкорганской школы-гимназии № 19 области Жетысу специально для Президентской елки сшила себе наряд из живых роз!

Она прекрасно поет и танцует, любит рисовать. И в Астане ей очень понравилось.

– Сегодня все как в сказке! Такого представления я еще не видела. Все такие красивые! – поделилась впечатлениями Каусар.

Воспитанник Центра поддержки детей семейного типа из Мангистауской области Виктор Бояркин в костюме батыра стал настоящей звездой праздника: журналисты наперебой брали у него интервью. Как призналась его учительница, по сути, именно об этом мальчик и мечтал, собираясь в Астану. Третьеклассник из Актау увлекается каратэ и игрой на домбре, говорит на русском и казахском языках, учится на отлично.

– Я ехал сюда два дня, и для меня большая честь принять участие в новогодней елке Президента. Благодарен за приглашение, и теперь у меня есть открытка, подписанная Президентом. Также я получил много подарков, – смущаясь, сказал Витя.

Среди всего многообразия красок внимание многих привлек шикарный новогодний костюм Огненной птицы Самрук – в нем на праздник пришла шестиклассница Сания Оспанова из Петропавловска. Девочка рассказала, что над костюмом, украшенным многочисленными стразами, с огромными крыльями и великолепным головным убором, работали много людей, включая учителя, в течение трех недель.

– Раньше я уже бывала в Астане, но очень обрадовалась возможности попасть на Президентскую елку. Мне очень нравятся программа, аниматоры и особенно сама елка. Этот день запомнится надолго! – призналась она.

Праздничную атмосферу детям создавали 400 артистов из лучших творческих коллективов столицы. Это вокальные и творческие коллективы Дворца школьников им. Аль-Фараби, лауреаты Республиканского конкурса «Аялаған Астана». А солисты театра «Астана Опера» подарили детям показ новогоднего спектакля «Золушка».

Неотъемлемой частью представления стал хоровод под песни известных артистов Маржан Арапбаевой, Каракат Абильдиной и Ержана Максима. Звезды казахстанской эстрады «зажигали» с нарядными школьниками, а те с удовольствием с ними фотографировались.

Разноцветные конфетти и воздушные шарики, светящиеся волшебные палочки, мишура новогодних украшений – все это сделало праздник поистине сказочным. Множество взрослых людей постарались организовать все на самом высоком уровне. И без сомнения, они смогли удивить и восхитить своих главных гостей, наблюдавших за всем волшебством с горящими глазами и искренними улыбками.