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Не секрет, что в русскоговорящих семьях, где казахский язык не используется в быту, дети испытывают реальные трудности с его усвоением. Отсутствие необходимой среды вне школы, несомненно, снижает мотивацию к изучению предмета.

– В таких условиях школа становится единственным местом, где дети могут получить знания о языке, но этого зачастую недостаточно для полноценного освоения казахского, – считает преподаватель казахского языка и литературы, кандидат филологических наук Международного Таразского университета им. Шерхана Муртазы Рабига Беркенова. – Думается, в таких случаях было бы хорошо, если бы юные носители языка по мере возможности оказывали помощь своим одноклассникам из числа представителей других этносов в освоении хотя бы разговорной речи. Им достаточно просто общаться, используя чаще сначала отдельные слова, а затем фразы на казахском языке. И это не новшество. Действенность такого способа доказана жизнью.

Уверен, у каждого из нас есть знакомые, которые, живя в аулах или посещая детсад с государст­венным языком обучения, без специальных учебных программ смогли свободно заговорить по-казахски. Ведь не секрет, общаясь друг с другом, дети быстрее запоминают те или иные слова или предложения. А когда у ребят из русскоязычных семей появятся первые результаты, тогда и возникнет интерес к более углубленному изучению.

Даже если школа предоставляет хорошие условия для изу­чения казахского языка, дети часто не имеют возможности практиковать его в реальной жизни. Препятствием служит не только психологический барьер, но и то, что на бытовом уровне можно вполне обойтись без знания языка.

По словам Рабиги Беркеновой, для создания полноценной языковой среды необходимо интегрировать казахский язык в разные сферы жизни: не только на государственной службе, но и в неправительственном секторе, бизнесе. Только тогда дети смогут понимать важность владения казахским языком.

Важно, чтобы язык ассоциировался не только с культурой и традициями, но и с перспективами на будущее как на локальном, так и на республиканском и международном уровнях. Не секрет, что все еще имеет место стереотип о том, русский и английский более «полезные» и «перспективные» языки для карьерного роста и учебы за границей, что снижает интерес к изучению казахского.

– Такая ситуация требует изменений на уровне восприятия казахского языка как важного ресурса для самоидентификации и развития. При этом здесь важно не перегнуть палку, ведь языковой вопрос весьма деликатный, – говорит педагог.

Другой проблемой остается качество учебников и методических материалов. Хотя Министерство просвещения страны предпринимает усилия для улучшения содержания учебников, многие из них все еще остаются не отвечающими современным требованиям. В результате большинство школьников подходят к обучению формально, заучивая грамматические правила и тексты, но не осваивая практические навыки общения. Именно поэтому спус­тя 11 лет обучения в средних общеобразовательных учебных заведениях мы имеем выпускников, которые практически не владеют языком. Похожая схема действует в колледжах и вузах.

Наилучшим выходом было бы перестроить систему обучения казахскому языку по тем программам, которые успешно действуют в процессе освоения иностранных языков, в частнос­ти, английского.

– Кроме того, нехватка интер­активных и современных методик обучения также является препятствием. В век цифровых технологий, когда дети привык­ли к визуальной информации, устаревшие методы преподавания нередко выглядят неэффективными, – говорит преподаватель, который предлагает подстраиваться под нынешние реалии.

Почему бы не применять больше игровой формат? Отчего не задействовать творческий потенциал детей? Кроме того, неплохо использовать и живое общение в реальных условиях, к примеру, для закрепления материала.

Низкая квалификация некоторых учителей казахского языка также играет важную роль. Судя по отзывам местных жителей, в ряде городских школ педагоги не обладают достаточной методической подготовкой, чтобы эффективно донести материал до детей с разным уровнем владения языком. На качестве преподавания, вероятно, отрицательно сказываются недостаток опыта, отсутствие постоянных курсов повышения квалификации и обмена опытом с коллегами. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на скорость усвое­ния учебного материала. Некоторые учителя используют авторитарные методы обучения, которые совсем не мотивируют детей к самостоятельному изучению языка.

Рабига Беркенова считает, что для решения этих проблем требуется комплексный подход. В первую очередь необходимо модернизировать учебные программы и методические материа­лы. Применение интерактивных платформ и современных технологий может сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Также важна поддержка учителей: постоянное повышение квалификации, разработка новых методик преподавания и мотивация к профессиональному рос­ту. Программы обмена опытом с коллегами из других регионов и стран могут также помочь учителям лучше понимать потребности детей в изучении языка.

Нужно работать с общественным мнением, показывая, что казахский язык – это не только часть национальной культуры, но и ключ к успеху в будущем, важный инструмент для личностного и профессионального развития. Необходимо заниматься популяризацией этой идеи через социальные, образовательные проекты, чаще рассказывать об успешных примерах карьерного роста через знание казахского языка в медиаресурсах, что поможет изменить отношение к языку среди школьников и их родителей. Программы стажировок и совместных проектов с работодателями, где использование казахского языка станет необходимым условием, так же могут стимулировать интерес к его освоению.

– Еще одним решением может быть мобильность учащихся среди русскоязычных и казахско­язычных групп, – отмечает Рабига Беркенова. – Это предполагает создание условий для их совместного обучения и общения, что способствует не только улучшению языковых навыков, но и укреплению межкультурных связей. Программы обмена, культурные и языковые лагеря, а также проекты, которые предполагают совместную работу над заданиями на обоих языках, помогут учащимся лучше понимать и уважать культуру друг друга. Важно, чтобы такие инициативы внедрялись с младших классов и продолжались в старших, что обеспечит плавный переход и интеграцию между различными языковыми группами. Это не только повысит уровень владения казахским языком среди русскоязычных детей, но и поможет казахскоязычным учащимся улучшить свои знания русского языка, а также укрепит чувство взаимопонимания и общности.